6000 gæster: Klokketårnets Venner er klar til at skyde 300.000 kr. i renovering

Faaborg: Kunst i Klokketårnet blev en succes i 2018, hvor man kunne opleve Keld Moseholms værker i hele sæsonen. Også i år vil man kunne opleve kunstudstillinger. De lokale kunstnere i den kommende sæson bliver Malene Kirk Vejlby og Lajla Holm.

På generalforsamlingen i Klokketårnets Venner kunne formanden, Einar Fog-Nielsen, blandt andet fortælle, at Klokketårnet havde 6000 besøgende i 2018, heraf 1500 børn. Der var også en del grupper.

Klokketårnet står foran en større restaurering i de kommende år, og her står Klokketårnets Venner klar med et godt polster i form af 300.000 kroner, der er til rådighed, når det kommer så vidt.

Netop støtte til den løbende vedligeholdelse er en vigtig del af foreningens formål.

Einar Fog-Nielsen roste kustoderne for det store frivillige arbejde, de udfører.

Klokketårnets Venner står i løbet af året også for aktiviteter, der rækker længere ud end selve tårnet. For eksempel den årlige nytårsmarch 1. januar, og ligesom sidste sommer kan man regne med, at der igen til sommer vil blive flaget fra Klokketårnet, når krydstogtskibet "MS Deutschland" lægger til, og de tyske pensionister vrimler ud i byen.

Annelise Poulsen og Suzette Ascot blev begge genvalgt til bestyrelsen for yderligere to år.

Svend Lund træder ud af bestyrelsen - der er endnu ikke fundet nogen erstatning for ham.

Et af medlemmerne foreslog, at man skal prøve et finde en yngre person, som ikke nødvendigvis skal være en del af bestyrelsen, men som kan fungere som it-konsulent.

Generalforsamlingen sluttede med et foredrag af arkitekt Morten Krogh Madsen, som fortalte om og viste billeder fra den store restaurering i 2011-2013. /søby