Ore: Der er tradition for en hyggelig eftermiddag, når Foreningen til bevarelse af Markhuset holder generalforsamling, og dette års af slagsen var ingen undtagelse.

Både vejr- og deltagermæssigt gik årets generalforsamlingen forleden over al forventning, oplyser foreningen.

60 medlemmer - blandt dem flere yngre og nye medlemmer - dukkede nemlig op til generalforsamlingen, som også bød på lidt at spise og ikke mindst vinsmagning leveret af Reihdar Hansen Vinklub.

Inden den del blev generalforsamlingen holdt - blandt andet kunne formanden oplyse, at der skal skiftes stråtag på huset inden for en kortere tidshorisont. Desuden kom der forslag fra forsamlingen om muligheden for flere nye medlemmer ved, at nogle af de eksisterende medlemmer bliver ambassadører. Forstået på den måde, at de får medlemskort og kan sælge dem, fremfor at den opgave udelukkende hviler på bestyrelsens skuldre.

Disse emner arbejder bestyrelsen videre med, lyder det fra foreningen.

Det er nu ni år siden, at lokale folk restaurerede det gamle markhus på Ore Mark og stiftede foreningen. Markhuset stammer tilbage fra midten af 1800-tallet og blev i gamle dage brugt til opbevaring af redskaber - og til at markfolkene kunne spise deres frokost i ly og læ.

Et medlemskab af foreningen koster i øvrigt den beskedne sum af 50 kroner for en husstand.