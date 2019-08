59.000 kroner til lokale sportsforeninger

Midtfyn: Ringe BK og Risøhøj HBK har til sammen modtaget godt 49.000 kroner plus moms for det seneste år, mens fodboldafdelingen i Krarup-Espe har modtaget godt 10.000 kroner. De sammenlagt 59.000 kroner har OK's kunder sparet op til klubberne ved at tanke på deres OK Benzinkort på tanken hos SuperBrugsen i Ringe. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et øre-beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK og SuperBrugsen i Ringe der udbetaler pengene.

Den ekstra støtte falder i god jord hos de tre lokale sportsforeninger.

- Vi har cirka 200 medlemmer og heraf er cirka 75 procent børn og unge, fortæller formanden for fodboldafdelingen i Krarup-Espe, Rene Brinch-Petersen.

- Derfor bruger vi også vore sponsorpenge på noget, der kan komme hele klubben til gode. Det er oftest indkøb af bolde i forskellige størrelser, da der jo er stor forskel på vore yngste piger fra 3-4 år og vore seniorer. Vi har i det hele taget gjort meget for at få flere piger til at spille fodbold, og har cirka 80 i gang. Vi har således haft stor fremgang de seneste år, så vores satsning har virket, men der må meget gerne komme endnu flere piger til fodbold. Vi er jo først lige gået i gang med træningen igen, så man kan sagtens nå at begynde, siger han videre.

- Vi bruger primært vores andel af sponsoraftalen på ungdomsarbejdet, fortæller formanden for Risøhøj HBK Ann-Sofie Lyder Nielsen, mens formanden for Ringe Boldklub Jeanette Løhde Andersen siger:

- Vi giver økonomisk støtte til holdenes stævnedeltagelse og hvis de laver sociale sammenkomster. Vi har cirka 380 medlemmer og der er et flertal af børn og unge. Vi har netop haft fodboldskole i uge 31 og lige før ferien overrakte vi priser til spillerne. Så vi er glade for støtten vi modtager fra OK og fra SuperBrugsen.