58-årig varetægtsfængslet: Truede hustruen med riffel

Midtfyn: En 58-årig mand blev fredag middag varetægtsfængslet - sigtet for trusler mod sin kone og for våbenbesiddelse.

Det var et skænderi torsdag formiddag om parrets økonomi, der ledte til, at manden blev anholdt torsdag sidst på eftermiddagen. Skænderiet endte med, at han tog sig en middagslur, og da han vågnede, var hustruen gennem 17 år væk - det samme var bilen, en iPad og en computer.

- Jeg vidste godt, hvor hun var taget hen, lød det fra manden, og lod forstå, at det var hos nogle "næsten-naboer", som parret kendte godt.

Det lykkedes ikke manden at få fat i hende på telefonen, og i stedet indtalte han en besked, om "han skulle hente hende og tage riflen med".

- Jeg tog riflen, gav den lidt olie, puttede patroner i lommen og gik ned ad markvejen, forklarede den 58-årige, der i grundlovsforhøret lagde alle kortene på bordet.

Han fortalte også, at han prøveskød riflen ud over marken, inden han begav sig de få hundrede meter hen til ejendommen, hvor konen opholdt sig.

Hvorfor prøveskød du den først?, spurgte anklager Sabrina Holmegaard Nielsen.

- Fordi den havde stået i et skab i 15-20 år, forklarede han.

Hvad var formålet med det?, ville anklageren gerne vide og fik svaret, at det var fordi, at den 58-årig faktisk var bange for manden i huset, hvor hustruen opholdt sig.

Om det var derfor, at han holdt sig på afstand af huset, kom ikke rigtig frem i grundlovsforhøret. Han fik i hvert fald ingen kontakt til hverken hustruen eller folkene i huset, og kort efter blev han anholdt af politiet.

En ransagning kort efter afslørede, at manden også var i besiddelse af et ulovligt luftgevær, der også var opbevaret i klædeskabet.

Da den 58-årige tilstod alle forholdene, blev sagen forsøgt afgjort med en straksdom. Det var der enighed om hos alle, men det blev alligevel ikke tilfældet. Både dommer og forsvareren hældt mest til, at der blev lavet en personundersøgelse af den 58-årige, inden der blev afsagt dom.

Han blev derfor varetægtsfængslet frem til 11. september, hvor sagen forventes afgjort.

Den 58-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens §192a, som giver fra to år og op til otte års fængsel. Desuden er han sigtet for overtrædelse af §266 om trusler. Det kan give op til to års fængsel.