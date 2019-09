58-årig dømt: To år og seks måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse

Midtfyn: Den 58-årige Claus Warburg blev onsdag idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse på et offentligt sted.

Manden blev anholdt den 15. august, efter at han samme dag havde truet sin kone med en besked på hendes telefonsvarer. Efterfølgende fattede han en riffel fra et klædeskab i hjemmet, prøveskød den ud over en mark og tog dernæst ophold foran et hus, hvor hustruen befandt sted. Det var her, at en tilkaldt patruljevogn uden dramatik kunne anholde Claus Warburg.

I et grundlovsforhør dagen efter anholdelsen kom det frem, at det var et skænderi mellem de to, som fik kvinden til at forlade huset og søge hen til fælles bekendte. Med sig tog hun blandt andet bilen og en computer, og det opdagede manden, da han vågnede efter en lur, og det resulterede i de nævnte strafbare forhold.

I forbindelse med grundlovsforhøret erkendte den nu dømte alle forhold. Både truslen, besiddelse af riflen på et offentligt sted og også besiddelse af et ulovligt luftgevær, som i forbindelse med en ransagning på anholdelsesdagen blev fundet på mandens bopæl.

Sagen blev kørt som en tilståelsessag, dog blev trusselsforholdet droppet, idet dommeren ikke mente, at der her lå en klar erkendelse fra manden, oplyser anklager Sabrina Holmegaard Nielsen. Hun procederede for ikke under to år og seks måneders fængsel, og her var byretsdommeren enig.

Ifølge anklager Sabrina Holmegaard Nielsen udbad den 58-årige sig 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen. Han har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen og skal fortsat være det.