56.000 kroner på spillebordet: 64-årig dømt for hasardspil på Kværndrup Kro

Kværndrup: En 64-årig mand blev for nylig dømt skyldig i at have spillet hasardspillet 6'eren, som er et terningespil, på Kværndrup Kro og for at have fremmet spillet, fordi det foregik på hans initiativ, og han også fungerede som bankør.

Det skete ved Retten i Svendborg.

Hasardspillet fandt sted i dagene omkring Egeskov Marked.

Umiddelbart lød påstanden fra anklagemyndigheden på en bødestraf samt konfiskation af 144.550 kroner i kontanter.

Det endte dog med at være beløbets størrelse, der for en stor del blev omdrejningspunktet i retssagen.

Den 64-årige erkendte sig skyldig i anklagen om hasardspil, men bestred konfiskationen af pengebeløb udover 39.550, som han oplyste, var det beløb, han samlet havde vundet på spil.

Under retssagen kom det frem, at der lå 56.050 kroner på spillebordet i krostuen, og at den 64-årige havde 88.500 kroner i sin bukselomme, da politiet kom til stedet.

Den 64-årige forklarede, at han altid har mange kontanter på sig, og at han havde besluttet, før han rejste hjemmefra, at han højest ville tabe 30.000 kroner.

Retten fandt det ikke bevist, at de penge, der befandt sig i den 64-åriges bukselomme, stammede fra udbyttet af hasardspil eller senere ville blive brugt ved hasardspil.

Til gengæld blev de 56.050 kroner, som lå på spillebordet, konfiskeret.

Den 64-årige blev desuden idømt 10 dagsbøder på hver 1000 kroner.

Tidligere er indehaveren af Kværndrup Kro blevet dømt skyldig i at have lagt lokaler til hasardspillet i forbindelse med Egeskov Marked.

Da politiet ankom til kroen natten til 17. september 2017 på baggrund af et tip om hasardspil, var 15 personer i gang med at spille rundt om bordet.