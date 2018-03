Faaborg: Faaborg Svømmehal skal have udskiftet sit vandbehandlingsanlæg, da det eksisterende anlæg er begyndt at ruste og er udsat for tæring. Det vurderes at være udtjent. Det eksisterende sandanlæg vil nu blive udskiftet med et såkaldt pulvefiltreanlæg, som Midtfyns Fritidscenter har gode erfaringer med. Pris: 5,6 millioner kroner.