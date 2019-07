Kværndrup: En gennemsnitsfart på 160,1 kilometer i timen. Det var, hvad en 55-årig mandlig bilist blev målt til i april 2018 på motorvejen ved Kværndrup.

Forleden måtte den fartgale mand så en tur i retten, hvor han også var tiltalt for i to tilfælde samme dag ikke at holde afstand til forankørende biler.

I retten var den 55-årige ikke helt enig i målingen, idet han har en fartalarm installeret i sin bil, så han ikke kommer til at køre over 160 kilometer i timen. Han kører nemlig mange kilometer årligt og er afhængig af sit kørekort.

Retten valgte at stole på politiets måling og videooptagelser, der viste, at manden ikke holdt den fornødne afstand til biler foran.

Straffen blev en bøde på 5500 kroner og frakendelse af kørekortet i et halvt år. Tidligere har han fået en bøde på 2500 kroner og et klip i kørekortet for overtrædelse af færdselsloven.