53-årig dømt: Skænderi endte i hærværk og taxa-bedrageri

Brobyværk: En 53-årige mand er ved Retten i Svendborg blevet idømt seks dagbøder af hver 300 kroner for bedrageri og hærværk.

Mens manden erkendte bedrageriet, som bestod i, at han tog en taxa fra Midtfyn og til OUH velvidende, at han ikke kunne betale, så nægtede den 53-årige hærværket.

Det kom i kølvandet på et skænderi med en kvinde på en adresse i Brobyværk. Her knuste manden flere havekrukker, men ifølge ham var det faktisk kvinden, som stod bag hærværket.

Et vidne bakkede op om kvindens forklaring om, at det var den mandlige part af skænderiet, som ødelagde krukkerne. Hærværket beløb sig til 479,95 kroner, men erstatningsspørgsmålet tog retten ikke stilling til. Det sendte dommeren videre til et civilt søgsmål.

Til gengæld blev manden dømt til at betale 528 kroner til vognmanden for turen til OUH.