Faaborg: En 47-årig lokal mand blev stoppet af politiet på Svendborgvej i Faaborg den 15. december klokken 00.18. Ved en alkometertest blev det konstateret, at manden havde en promille på 0,73. Han blev derfor sigtet for at føre personbil i spirituspåvirket tilstand, oplyser Fyns Politi.