- Det er perfekt vejr at cykle i. Når det er mega varmt, så sveder man alt for meget, siger han.

- Jeg sidder meget og spiller computerspil derhjemme, hvor jeg spiller fortnight, derfor er det fedt at komme ud i naturen og få noget frisk luft, siger Christian Daugaard, der ikke har noget som helst imod at cykle i både tåge og bidende kulde.

Kvalitetstid på sadlen

For Christian Daugaards 65-årige morfar, Bent K. Thomsen, er det samværet med barnebarnet, der er drivkræften.

- Vi cykler sammen, når vi har mulighed for det, mindst en gang om måneden. Vi synes, det er dejligt, at vi kan køre cykelløb sammen. det er en god måde at få kvalitetstid sammen, siger Bent K. Thomsen, der bor i Kolding og cykler for Sydbyens Cykelklub Kolding, hvor han træner hver uge.

Selvom der er 54 år imellem de to, er de et godt makker par - der er dog forskel på, hvor vilde baner, de gerne vil cykle på.

- Jeg håber, der er mange flyvehop, siger den 11-årige Christian Daugaard.

- Det gør jeg så ikke, griner morfar Bent K. Thomsen, inden de to bliver sendt afsted 10.15 på dagens løb.