40. sæson af motionsbingo skydes i gang

Diernæs: Skoene skal snøres, trøjen skal pakkes, leddene varmes op, og det gode humør skal findes frem, lyder det.

For der er god mulighed for at få rørt både ben og hjerne, når den 40. udgave af motionsbingo skydes i gang i Diernæs.

Det sker 25. juni fra klokken 18-19.30 med udgangspunkt fra Diernæs Forsamlingshus. Sidste gang er tirsdag den 6. august, denne dag kan man kun gå i tidsrummet 18-19.

- Vi er igen klar med ruter, og spørgsmålene er ved at blive udtænkt, og der vil være spørgsmål for store såvel som små, lyder det fra arrangørerne.

Der vil som sædvanlig kunne købes øl, sodavand og is. Den sidste gang, mødes vi i forsamlingshuset til præmieoverrækkelse og kaffe med æbleskiver til.