Faaborg: Hvem husker ikke Pink Floyds sang "We Don't Need No Education"?

I år er det 40 år siden, Pink Floyds ikoniske dobbeltalbum "The Wall" blev udgivet, og det markerer Helios Film- & Kulturhus lørdag 5. oktober med en temadag med både foredrag, spisning og film.

Klokken 15.30 blænder musikjournalist og musiker Thomas Ulrik Larsen op for sit foredrag, som han kalder "The Wall: Murværk og mesterværk 40 år efter ..." Han kommer rundt om verdens bedst sælgende dobbeltalbum fra 1979 og går et af rockhistoriens største albums, Pink Floyds mesterlige murværk "The Wall" igennem sten for sten. Han går "bag om muren" i omtrent to tætpakkede timer, hvor historier, billeder, video, lydklip og musikanalyse giver publikum en unik oplevelse af et mesterværks tilblivelse, ligesom han vil give live-eksempler på nogle af de kendte sange fra albummet.

Klokken 18.00-19.00 er der spisepause i Soze Kaffe, der serverer "Floyds Fad" med et glas fadøl eller vin. Klokken 19.00 vises filmen "The Wall" fra 1982.

Billetsalget til eventen om "The Wall" er netop åbnet. Foredraget koster 100 kroner, mad 100 kroner og filmen 50 kroner. Da det vil være oplagt, at for eksempel skoleklasser, kolleger, venner, veninder og hold fra sportens verden slår sig sammen om at følges ad, gives der 20 procent rabat ved køb af 10 billetter eller flere, dog ikke på maden. Helios-Teatrets pr-gruppe vil derfor besøge skoler, større virksomheder, idrætsforeninger mm. med det gode tilbud.

Det er første gang, Helios-Teatrets Biografforening kaster sig ud i en event af denne størrelse, og det skulle gerne blive endnu et skridt på vejen mod at markere Helios Film- & Kulturhus som både biograf og kulturhus.

Læs mere på www.heliosteatret.dk og www.heliosfilmogkulturhus.dk