37-årig dømt for knivtrusler på parkeringsplads

Faaborg: Retten godtog ikke forklaringen om, at en 37-årig havde handlet i nødværge, da han for nylig stod anklaget i Retten i Svendborg for at have truet en anden mand på livet på en parkeringsplads i Faaborg den 17. september i år.

To mænd havde haft en uoverenstemmelse på p-pladsen, og ifølge anklagen havde den 37-årige derefter trukket en foldekniv og holdt den frem mod den anden mand og truet ham.

Det nægtede den 37-årige sig skyldig i.

Ifølge hans forklaring i retten, var der tale om nødværge, fordi den anden mand først havde taget ham om halsen, inden han trak kniven.

Det fandt dommeren dog ikke bevist.

Den 37-årige blev kendt skyldig i truslen og også for overtrædelse af knivloven ved at bære kniv uden godkendt formål på et offentligt sted.

Den 37-åriges forklaring gik på, at kniven var en arbejdskniv, som han havde i sine arbejdsbukser, og at han var kommet hjem cirka en halv time før episoden fandt sted. Den undskyldning fandt retten heller ikke god nok.

Den 37-årige er tidligere straffet for personfarlig kriminalitet.

Han blev idømt 14 dages ubetinget fængsel, og så blev foldekniven konfiskeret.