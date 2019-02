Ringe: En 36-årig mandlig bilist blev lørdag aften standset på Svendborgvej af en patruljevogn, og her viste det sig, at bilisten begik flere lovovertrædelser ved at sidde bag rattet.

Han var påvirket af spiritus, og ifølge politiets døgnrapport viste en alkometertest en promille på 0,9, og den 36-årige blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Derudover var den sigtede også frakendt kørekortet.