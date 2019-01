35 medarbejdere skal opsiges i Faaborg-Midtfyn: Tillidsmænd frygter endnu flere

Der skal effektiviseres i Faaborg-Midtfyn Kommune, og det koster stillinger. Tillidsmændene kalder det besparelser, der går ud over borgerne, mens borgmester Hans Stavnsager (S) er overrasket over medarbejdernes kritik.

Faaborg-Midtfyn: En større prikkerunde er på vej i Faaborg-Midtfyn Kommune. I sidste uge kunne avisen fortælle, at ni medarbejdere i kommunens Arbejdsmarkeds-afdeling, hvor jobcenteret hører under, skulle afskediges på grund af effektiviseringer - samtidig med at kommunen slår fire nye stillinger op. Nu fortæller fællestillidsrepræsentanterne i kommunen, at der skal ske yderligere afskedigelser. I Opvækst- og Læring, hvor blandt andet skoler og dagsinstitutioner hører under, skal hele 24 stillinger spares væk. - Det er rigtigt voldsomt for vores organisation i forhold til stadig at skulle levere den service over for borgerne, som vi skal, siger Line Moth, der er fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hun understreger, at antallet af stillinger er et estimat, fordi der er forskel på, hvad medarbejdere får i løn, men vurderer, at der er tale om mellem 20 og 30 stillinger, der skal nedlægges. - Det får konsekvenser for serviceniveauet, fordi der er tale om besparelser på faggrupper, hvor man har direkte eller indirekte borgerkontakt. Det vil sige, det ikke kan undgås, at færre hænder skal lave det samme stykke arbejde, og det kan kun give en serviceforringelse for borgerne. Det er vi rigtig bekymrede for, siger Line Moth.

Medarbejdernes kritik kommer bag på borgmester Hans Stavnsager (S). Arkivfoto: Michael Bager

Ingen områder fredet Vivian Edelborg Jørgensen, fællestillidsrepræsentant i Opvækst og Læring, fortæller, at ingen områder i Opvækst og Læring er fredet på nuværende tidspunkt. - Der er fuld gang i beregningerne for at finde ud af, hvad de effektiviseringer kommer til at betyde for den enkelte skole eller dagpleje. Det regnestykke er endnu ikke færdigt, og der er stadig en række ubekendte, siger Vivian Edelborg Jørgensen og kalder omfanget af besparelserne for stærkt bekymrende. Effektiviseringerne stammer fra det politisk vedtagne budget 2019 og har indtil videre betydet, at ni stillinger er varslet i Arbejdsmarked, mens 24 stillinger er varslet i Opvækst og Læring. Men det bliver muligvis ikke de sidste. - Vi frygter, at der kan komme flere opsigelser på de andre områder, men vi kender ikke de konkrete udmøntningsplaner endnu. Dem afventer vi fra de enkelte fagchefer, siger Line Moth og refererer til de øvrige fagområder i kommunen; Sundhed og Omsorg og By, Land og Kultur.

Overrasket borgmester I et debatindlæg kritiserer samtlige 15 fællestillidsrepræsentanter i Faaborg-Midtfyn Kommune ledelsen for at kamuflere reelle besparelser, som i sidste ende går ud over borgerne, ved at kalde dem effektiviseringer. På borgmesterkontoret kommer tillidsmændenes kritik imidlertid bag på Hans Stavnsager (S). I budgettet er der vedtaget effektiviseringer for 30 millioner kroner om året. - Og det kan desværre ikke lade sig gøre, uden at det også medfører afskedigelser. Det er ikke fordi, vi har lyst til at gøre det, men det er den økonomiske situation, som vi er i, siger Hans Stavnsager (S). - Hvis medarbejderne mener, at det, der kommer ud af det her, er forringelser for borgerne, så skal de sige det til deres ledere, og så kommer det videre til os politikere. Hvis ikke der kan findes effektiviseringer, så skal det omkring det politiske system igen. - Det er netop det, tillidsmændene siger, at det er besparelser, ikke effektiviseringer, og at det går ud over serviceniveauet. De kalder det endda en "maskeret spareøvelse". - Det er jeg overrasket over at høre. For vi har diskuteret det her med medarbejdere ad flere gange, og det har været en længere proces, hvor vi har inddraget de enkelte arbejdspladser. - Hvad så hvis det bliver sendt tilbage til det politiske system? - Det er jo ikke sikkert, det gør. Hvis man har en kollega, der står til at miste sit job, så kommer man med de argumenter, man har. Men hvis hele organisationen - det vil sige både medarbejderne og ledelsen - mener, det er umuligt at finde de penge, som vi har vedtaget, skal findes for effektiviseringer, og vender tilbage til det politiske system, så er vi nødt til at genåbne budgettet. - Vi har ikke pengene. Så enkelt er det. Hvis vi ikke kan finde pengene på den her måde, så skal de findes på anden måde. Det er ingen gratis omgang, det skal man bare være klar over, siger borgmesteren. Avisen har forsøgt at få en kommentar fra direktionen i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det har ikke været muligt.