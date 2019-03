Svanninge Bakker: Det ældgamle, bakkede istidslandskab i Svanninge Bakker og -Bjerge er et yndet udflugtsmål på Sydfyn. Hvert år besøger omkring 300.000 området, som byder på gode vandre-, mountainbike- og løberuter samt kæmpestore kælkebakker og smukke udkigspunkter. Men nu kan det være, endnu flere får øjnene op for naturoplevelserne i De Sydfynske Alper. Ikke overraskende er området - som det eneste sted på Fyn - udpeget som én af de 15 mest unikke pletter i det danske land i en ny national naturkanon.

Det er Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, som står bag naturkanonen, og han håber, at flere vil tage på familietur i det grønne.

Hæderen er en stor gevinst for Faaborg-Midtfyn, som gerne vil være Danmarks bedste friluftskommune, fortæller borgmester Hans Stavnsager.

- Svanninge Bakker og -Bjerge er allerede en stor attraktion, der tiltrækker mange mennesker. Men det, at området er kommet på kanonlisten som et af de 15 mest ikoniske natursteder i Danmark, er jeg sikker på, vil være med til at endnu flere får øjnene op for, at det er noget helt særligt natur, vi har her - som vi meget gerne vil dele med endnu flere, siger Hans Stavnsager.

Borgmesteren har tidligere selv arbejdet som skovarbejder i området og kender området godt. Selvom han i dag har en stram borgmesterkalender, forsøger han stadig at nå at vandre en tur i bakkerne hver dag, fordi det skaber ro i en ellers travl hverdag. Men også som barn, var Hans Stavnsager fast gæst i De Fynske Alper.

- Da jeg var barn, og der var faldet sne, så var vi oppe at kælke i Svanninge Bakker. Der er jo nogle rigtig stejle bakker, hvor man virkelig kan få fart på. Der var altid fyldt med mennesker lige så snart, der faldt lidt sne, fortæller Hans Stavnsager og tilføjer, at Svanninge Bjerge var et fantastisk sted at stå på ski.