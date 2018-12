300 midtfynske elever sang nissekor til Odense Symfoniorkester

- Lidt pinligt at synge foran mor

Først blev 350 indskolingselever fra kommunen underholdt ved en formiddagskoncert, og om eftermiddagen fik omkring 600 forældre, bedsteforældre og andre interesserede mulighed for at opleve julekoncerten med fortællingen om Pyrus, der er blevet sendt til "nisseversitetet" for at studere til arkivnisse.

- Det var fedt at se deres teater! Man fik en lille smule julekalender i form af musik. Men det var også lidt pinligt at synge foran mor og andre mennesker," fortæller Elias Ernst Bleeg Jensen.

Elias' mor er stolt over den store oplevelse.

- Man bliver selvfølgelig stolt, og jeg synes, det er fedt, at de får chancen for at optræde på en måde, der rækker ud over skolens sædvanlige rammer, siger Elias' mor Stine Bleeg Jensen, der sad på tilskuerrækkerne, og tilføjer:

- Jeg synes, det er vigtigt, at der er arrangementer på tværs af skolerne, og når man synger, er man sammen om det - det er godt for fællesskabet, og det er blottet for konkurrencementalitet, men handler om sammen at gøre hinanden gode. Det kan jeg virkelig godt lide.