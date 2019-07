30-årige kvinde dømt for trusler mod socialrådgiver

Faaborg-Midtfyn: - I har gjort mit liv til et helvede, så nu gør jeg jeres liv til helvede.

Sådan lød det blandt andet i en besked fra en 30-årige kvinde til en socialrådgiver ansat af Faaborg-Midtfyn Kommune i januar i år. Her gjorde den 30-årige også opmærksom på, at end ikke politiet kunne holde hende tilbage, og forleden måtte kvinden så stå til ansvar for hendes trusler ved Retten i Svendborg.

Her nægtede den 30-årige sig skyldig, men det var ret nemt for anklagemyndigheden at bevise, at beskederne var sendt til socialrådgiveren via Messenger. Det var angiveligt i forbindelse med en forstående tvangsfjernelse af børn, at kvinden have sendt beskeden.

Tidligere samme dag blev det også til et sammenstød mellem kvinden og ansatte i kommunen, da den 30-årige slog til et papkrus med kaffe, så begge ansatte fik kaffe i hovedet og på overkroppen. Det går også under straffelovens paragraf 119 om vold og trusler mod offentlig ansatte, og også det forhold blev kvinden dømt for. Her var det videooptagelser af optrinnet, som blandt andet blev lagt til grund.

Straffen blev 40 dages fængsel. Straffen blev undtagelsesvis gjort betinget, idet retten blandt andet lagde vægt på den forholdsvise milde kaffevold, og at kvinden var i en ophidset sindstilstand på grund af den forestående tvangsfjernelse af børnene.

Den 30-årige skal nu udføre 60 timers samfundstjeneste.