30 år med genbrug: Det er ikke længere ilde set at købe brugt

Ringe: Røde Kors butikken i Ringe startede i 1989 i et meget lille lokale i Jernbanegade 24. Dengang var det ikke helt velanskrevet, at man handlede i en genbrugsbutik.

- Som det er beskrevet, kom man ind ad fordøren, men sneg sig ud via bagdøren. Sådan er det ikke i dag, nu handler alle i Røde Kors genbrugsbutikken, fordi her kan man "lave et kup", da butikken altid har rigtigt gode og fine ting til salg, hvad enten det er tøj eller nips, legetøj, bøger eller køkkenredskaber, siger Egon Schlosser, der er formand for Røde Kors Midtfyn.

Siden 1992 har butikken ligget på Algade 26, og fik i starten af 2018 den fine størrelse, den har nu, hvor der er plads til at udstille varerne på en meere overskuelig måde til gavn for kunderne, men også til glæde for de frivillige, som nu har fået betydelig bedre og ordnede arbejdsforhold, oplyser Egon Schlosser.

- Røde Kors butikken leverer en fin del af Røde Kors Midtfyn afdelingens overskud, som bliver anvendt til at støtte arbejdet i katastrofeområderne overalt i verden, men også i særdeleshed i meget stort omfang til det sociale- og humanitære arbejde - især her i lokalområdet og i Danmark, siger han.

Røde Kors butikken i Ringe har nu eksisteret i 30 år. Dagen blev fejret en fødselsdagsfest lørdag den 26. januar.