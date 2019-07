29-årig mand dømt for at slå med ståltermokande

Midtfyn: Længere tids uoverensstemmelser mellem to beboere på et midtfynsk bosted kulminerede i november sidste år i en voldssag, og forleden blev en 29-årig mand så dømt for vold.

Manden blev dømt for at have slået en anden mand i hovedet med en fyldt ståltermokande. I retten erkendte den 29-årige vold efter den såkaldt milde voldsparagraf, og ikke den grove, som han var tiltalt for. Ifølge den nu dømtes opfattelse var termokanden ikke helt fyldt med kaffe.

Som nævnt var det uoverenstemmelser, som var optræk til volden. Ifølge den 29-åriges forklaring var han blevet truet på livet af ofret, og derfor blev der slået med termokanden. Han mente dog ikke at have ramt "rigtigt", idet vedkommende trak hovedet til sig.

Det er uvist, om ofret kom til skade, men den 29-årige blev idømt en betinget fængselsstraf på 30 dage. Den er med en prøvetid på et år, og det betyder, at hvis manden begår lignende kriminalitet inden for det næste år, så bliver de 30 dages fængsel udløst.