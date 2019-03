29 år hos Denteam: Nu får Kisser mere tid til familien

- På et tidspunkt var der både en tandlæge, en rengøringsassistent og mig, der hed Kirsten. Og så kom jeg altså til at hedde "Kisser", griner Kirsten Fuglsang, der nu snart kan se afslutningen på et langt arbejdsliv, hvor hun også har haft kontakt med en masse forskellige mennesker.

Hun har været aktiv hos De Blå Spejdere i Moseparken i Faaborg, Søspejderne i Vester Aaby, stået i forretning flere steder, hun har været med til at arrangere Klinterock og "Jazz i gården" ved Den Voigtske Gaard. Og så har hun i 29 år været at finde i Tandlægehuset Denteam i Faaborg. Her lyder hun dog oftest navnet "Kisser".

- Jeg er rigtig glad for de afvekslende arbejdsdage, jeg har her. Og jeg kan lide det, uanset om jeg er i klinikken, i receptionen, eller jeg laver noget andet, siger Kirsten Fuglsang.

Erik Pedersen tog hånd om, at Kirsten Fuglsang blev godt oplært. Hendes primære opgave blev at sikre en høj standard på hygiejnen på klinikken, og så var grunden lagt til et langt arbejdsliv med tænder, patienter og sundhed i fokus.

- Hjemme i køkkenet havde vi sådan en tavle hængende, hvor min daværende mand havde skrevet, at jeg skulle ringe til min tandlæge. Det var lidt underligt, tænkte jeg, for jeg kom jo lige derfra, fortæller Kirsten Fuglsang.

Flytter sammen med sin mand

Med udgangen af marts går Kirsten Fuglsang på pension. Sidste arbejdsdag bliver 19. marts, da der lige skal holdes lidt ferie også. Da vil Kirsten Fuglsang netop have rundet 67 år.

Hun glæder sig nu til at bruge den meget fritid til nogle af alle de interesser, der er blevet nedprioriteret de senere år.

- Vi vil gerne ud at rejse, og så vil jeg komme lidt mere i motionscenteret, hvor jeg også har en stor omgangskreds. Og så glæder jeg mig til at se lidt mere til mine venner, siger hun.

Med tilværelsen som pensionist tager hun også hul på en helt ny epoke på hjemmefronten. Hun skal nemlig flytte sammen med sin mand, Hans Knöll-Fuglsang fra Glücksbürg, som hun har været gift med de seneste 12 et halvt år.

- Vi har ikke boet sammen før. For fire år siden købte vi et hus sammen i Hans Rasmussens Have, og nu flytter han ind. Vi glæder os til at få noget mere tid sammen, siger Kirsten Fuglsang og tilføjer:

- Vi har en stor have med grøntsager, frugt og krydderurter. Vi kan begge to godt lide at lave mad, så det vil vi helt sikkert gøre noget mere ud af.

Derudover har Kirsten Fuglsang to børn og fem børnebørn fra et tidligere ægteskab, som helt sikkert også vil nyde godt af, at bedstemor går på pension.