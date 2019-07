28-årige dømt: Sparkede betjent i maven

Ringe: En 28-årig kvinde er ved Retten i Svendborg dømt for vold mod en kvindelig politibetjent.

Volden fandt sted ved politistationen på Bygmestervej i Ringe. Den kvindelige betjent var kaldt til Ringe fra Odense for at hente den anholdt kvinde. Det var i forbindelse med overdragelsen, at kvinden pludselig sparkede betjenten i maven. Det spark blev fulgt op af et spark på benet på vej ind i patruljevognen, og den anholdte måtte holdes i spænd hele vejen til Odense.

Hvorfor hun var blevet anholdt, det er uvist, men de to spark blev takseret til 30 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Kvinden er tidligere straffet med to udeblivelsesdomme for tyveri.