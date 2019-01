28-årig bag årets bedste fortidsfund: Alle marker gemmer på en hemmelighed

28-årige Jesper Menov fra Haagerup gjorde 2018's bedste arkæologiske fund, da han i sommer fandt en kultøkse fra bronzealderen.

Haagerup: - Den lå cirka otte centimeter nede i jorden, og jeg kunne med det samme se, at det var noget særligt. Det var en stor genstand, og den havde økseform, fortæller Jesper Menov. Den 28-årige amatørarkæolog gjorde 2018's mest spektakulære fund, da han den 29. juni efter aftensmaden pakkede sit detektorudstyr, og som ofte før tog ud for at afsøge en mark nær hans hjem på Ludvigsmindevej i Haagerup. Den aften kom han hjem med noget så unikt som en kultøkse fra bronzealderen. Øksen har ligget i jorden i 3000-4000 år - måske som en offergave til mosen - indtil det pludselig sagde bip-bip-bip fra Jesper Menovs detektor, og han gav sig til at grave. Først dagen efter, da han fik vist øksen til nogle af sine mere erfarne detektorkolleger i Haagerup-området, begyndte det at gå op for ham, at fundet svarede til at vinde i lotto. Øksen var noget helt særligt. - De var helt op at ringe, og det kom jeg jo så også efterhånden, fortæller han. Efter blot et halvt år som detektorfører havde han gjort et fund, som mange ikke kommer til at gøre, selvom de bruger et helt liv med detektoren. - Så jeg har været heldig må sige. Jeg er startet på toppen, griner amatørarkæologen.

Alle må søge med detektor Danmark har i modsætning til for eksempel Sverige en meget liberal holdning til at søge efter skatte med metaldetektor.



Alle må gå ud og søge, hvis de har en aftale med ejeren af den mark, de går på.



Det er en uskreven regel i detektorkredse, at man ikke går ind og søger på hinandens marker.



Man skal behandle sin fund ordentligt, hvilket blandt andet betyder, at man ikke må rense dem. Skyller man dem og børster dem, risikerer man at tage belægninger og den slags af. Bring fundet så hurtigt som muligt til professionelle museumsfolk.



Man skal ikke tro, at bare fordi man køber sig en metaldetektor, så går man ud og finder en skat ligesom Jesper Menov. Der er mange timer og dage, hvor man ikke finder andet end kapsler og gamle øldåser.



Der er 5000 medlemmer af facebookgruppen Detektor Danmark. Det skønnes, at cirka en fjerdedel af dem er aktive detektorførere.

Et af dagens fund var denne store blykugle, der er blevet affyret af en musket (forladegevær). Foto: Bent Warncke

Mange nye amatører At lede efter metaller i jorden har i de senere år udviklet sig til en regulær hobby for mange danskere. Antallet af detektorførere som Jesper Menov er kraftigt voksende, og alene i Faaborg-området samarbejder Øhavsmuseet i dag med en halv snes amatørarkæologer, fortæller arkæolog på Øhavsmuseet, Nicolai Garhøj. - Der er kommet betydeligt flere detektorførere til, og de leverer jo mange af de nye fund, vi får at arbejde med på museet. Vi har ikke selv ressourcer til at lave den slags arbejde, fortæller han. Men den voksende interesse for arkæologi er også et tveægget sværd for en museumsmand. Faren er jo, at uvurderlige fund ikke bliver behandlet korrekt, eller måske endnu værre, at vigtige fund går tabt, fordi finderen beholder det selv. - Jeg tror nu, at det forholdsvist lidt, der forsvinder. Standarden blandt detektorførere på Fyn er enormt høj. Måske landets bedste, siger Nicolai Garhøj. Deres fund er en uvurderlig hjælp i museumsfolkenes forskning i områdets historie. Når Jesper Menov kommer ind på museet og afleverer sin bronzeøkse - urenset og med præcise GPS-koordinater - så er det en rigtig god dag på kontoret for en arkæolog som Nicolai Garhøj. - Det er vigtig med GPS-registreringen. Vidensværdien falder dramatisk, hvis et fund er uden præcist findested, siger Nicolai Garhøj. Jesper Menovs bronzeøkse - der er den første af sin art fundet vest for Storebælt - kan vise sig at blive en vigtig brik i forståelsen af, hvad det var en kultur, der i bronzealderen var i moserne i Haagerup-området. - Der begynder at tegne sig et billede af, at der har været en meget rig kultur i både bronze- og jernalder. Det tyder de mange fund på og især den høje kvalitet af de fund, der er gjort de senere år. Vi kan begynde at se konturerne af noget, og om 10-15 år kan vi måske begynde at beskrive et mere præcist billede. Så har vi haft tid til at tænke over det og lede efter mønstrene, fortæller Nicolai Garhøj.

Jesper Menov bor med sin kone og to små børn i Haagerup-området. Han er uddannet tømrer og arbejder hos Midtfyns Totalservice. Foto: Bent Warncke

Det er jern Vi går på en mark med vinterafgrøde, og Jesper Menov bevæger sig roligt og systematisk hen over marken. Svinger detektorarmen fra side til, så han afdækker en bane på cirka tre meter. I foråret investerede han i en ny metaldetektor, som er en af de dyreste på markedet. For cirka 14.000 kroner fik han trådløse øretelefoner, et super præcist og detaljeret detektorsignal og en lille ekstra minisøger, der sidder i bæltet, så han kan lave en præcisions-søgning, når et emne er gravet op med spaden. For en amatørarkæolog er det virkelig kræs. Det bipper mange gange i minuttet, da vi bevæger os hen over marken. Mange af signalerne ignorer Jesper Menov. - Det er jern, det er ikke så interessant, siger han. Men pludselig kommer der et signal, der får ham til at parkere detektoren og stikke spaden i jorden. Han skubber forsigtigt lidt jord op og tjekker med detektoren, om metalemnet er kommet med op. Det er det, og så kommer minisøgeren frem for præcist at lokalisere emnet. - Se her, siger han og børster lidt jord væk omkring en lille klump, der ligger i hans hånd. - Det er en blyplombe, man i gamle dage brugte til at mærke kornsækkene med. Dem finder jeg mange af, siger han. Mens vi går videre fortæller han om den mønt, han fandt i sidste weekend. - Det var en skillingsmønt i kobber fra 1771, som var i virkelig fin stand. Der blev lavet fem millioner af dem, så de er ikke sjældne, men det er usædvanligt at finde en, der er i så god stand efter så mange år i jorden, fortæller Jesper Menov. Han fandt for nylig også en amerikansk sølvdollar præget i starten af 1970'erne. Gad vide hvordan den er havnet på en mark i Haagerup? - Tidligere har jeg fisket rigtig meget, men det er jo bare federe at komme ud finde noget historie. Alle marker gemmer jo på en hemmelighed, siger han. Jesper Menov fandt sin første stenøkse på Tåsinge, da han var ti år gammel. Den har han stadig. - Jeg har altid interesseret mig for historie. Det var det, som var det sjove i skolen, siger han.

En minisøger lokaliserer emnet præcist i den opgavede jord. Foto: Bent Warncke

Møntskat fra vikingetiden Jespers Menovs økse er nu til nærmere granskning på Nationalmuseet. På et tidspunkt får han en findeløn for den. Nationalmuseet har årligt cirka 400.000 kroner at gøre godt med som findeløn til detektorførere. I den sydfynske amatørarkæologs et år lange karriere har han fundet cirka 10 fragmenter, som har karakter af danefæ - altså ting, der har interesse for Nationalmuseet. På denne tur fandt vi dog ikke økse nummer to, som museumsfolk ellers forventer vil ligge et sted derude - fordi kultøkserne i bronzealderen ofte blev lagt ned i par. Til gengæld fandt Jesper Menov tre kornplomber, én mast øldåse, to blykugler, en kapsel, noget sølvpapir og toppen af en gammel jagtpatron. I princippet kunne han trække sig tilbage fra karrieren som detektorfører og hvile på laurbærrene med en flot skalp i bæltet. Det har han dog ikke tænkt sig. Tværtimod. - Jeg elsker at komme ud at gå med detektoren. Det er nærmest meditation for mig, og så er det rigtig hyggeligt at gøre det sammen med andre, der har samme interesse, siger han. Hvad kunne du drømme om at finde? - Jeg er jo startet på toppen og har nok fundet, det jeg skal finde. Men en møntskat fra vikingetiden ville jo være fantastisk. Jeg går en del op i mønter, og at finde sådan en ville være det største, fastslår Jesper Menov.