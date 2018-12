25.000 til julegaver: Afleverede lodder to timer før hun vandt hovedgevinsten

Ringe Handelsstandsforening anslår, at der blev afleveret 180.000 lodder til juleshopperkonkurrencen. Det er rekorddeltagelse.

Ringe: Blot to timer før udtrækningen af gevinsterne i Ringe Handelsstandsforening store juleshopper-konkurrence afleverede Jean-Brit Johansen, Åvangen i Ringe, lodderne med sit navn på, og det kom hun ikke til at fortryde.

Temperaturen var raslet på den kolde side af nulpunktet, og spektakel-nisser i uldtrøjer dansede sig varme, mens spejderne stred med en genstridig maskine ved juletræssalget, og midtfynboerne samledes til et af årets helt store tilløbsstykker på Torvet.

Byens butiksdrivende ser ud til at have haft en god "forjul" at dømme efter de indleverede lodder i det store trug: