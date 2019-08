Sognepræsten i Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup har været gennem sceneskræk og skilsmisse og finder mening i sin gerning og sit liv ved at gøre forskel for sine sognebørn

- Det der med at gå i nogle fodspor som en hel masse andre har gået i, prøve at fange historien og genfortælle den. Så bliver man selv en del af det, lyder det fra Ole Buhl Nielsen.

Søndag d. 1. september er det 25 år siden Ole Buhl Nielsen, 59, flyttede til Fyn og startede sit virke som præst i Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge. Tiden har budt på mange gode og et par dårlige oplevelser. Ole Buhl Nielsen husker, at det især var de gamle middelalderkirker og historien i området, der trak den unge præst mod det sydfynske.

Det er netop det, der betyder mest for ham både professionelt og personligt. Det at kunne gøre en forskel for de mennesker, der kommer i kirken og bor i sognet.

- Der tager han jo fejl, man møder jo ikke kun mennesker i kirken. Selvfølgelig kunne det være fedt, hvis der var fyldt hver søndag, siger Ole Buhl Nielsen, men forklarer også, at det vigtigste er at møde mennesker i deres liv, for så møder han det levende i dem.

Brahetrolleborg: For sognepræst Ole Buhl Nielsen bød barndommen i Vestjylland på kirkelig og kristen opdragelse samt fyldte kirker hver søndag. Beskeden fra baglandet var en anelse dyster, da Ole Buhl Nielsen fortalte at han skulle være præst på Fyn. En præst fra hjembyen Skovlund sagde med et glimt i øjet, at Ole Buhl Nielsen skulle til de dødes rige.

Store oplevelser og nedture

Når sognepræsten ser tilbage, er det især fortællinger fra sognets beboere, der har budt på de største oplevelser. Under forberedelserne til en begravelse hører Ole Buhl Nielsen den afdødes livshistorie.

- Det at få fortalt en livshistorie, føler jeg, er noget berigende hver gang. Nogle gange er det meget spændende, hvor man tænker, at man kunne lave en film om det. For det meste er det fine, jævne almindelige og gode liv folk har haft, siger Ole Buhl Nielsen.

Desuden er juleaften i områdets tre kirker et tilbagevendende højdepunkt. Når 300 mennesker i fællesskab synger "Dejlig er jorden" og står med tårer i øjnene.

- Så bliver man revet med, fortæller Ole Buhl Nielsen.

Det har dog ikke altid været en leg for sognepræsten at bære præstekjole og krave. For 20 år siden fik Ole Buhl Nielsen et angstanfald under en vielse, og det udviklede sig til sceneskræk. Herefter fulgte flere uger med sygemelding, og Ole Buhl Nielsen vendte situationen mange gange i hovedet, før han fandt ro i det. Han var opsat på at blive i kirken og tog derfor et solidt greb i præstekraven og arbejdede sig ud af krisen. Desuden var der en masse gode mennesker omkring ham, der gennem samtale og sparring også hjalp ham videre. For ham var det ikke en mulighed at flytte og forsøge sig med noget nyt.

- Hvis jeg flytter, flytter nissen med. I virkeligheden handler det ikke om at lægge det bag sig, men turde tænke, at det følger mig. Det slår mig ikke af pinden, forklarer Ole Buhl Nielsen.

Nogle år efter fulgte endnu en nedtur. Ole Buhl Nielsen blev skilt fra sin kone og børnenes mor. Selvom tiden omkring skilsmissen var svær, var de begge i stand til at tilgive hinanden og kommunikere fornuftigt. Det endte derfor som en lykkelig skilsmisse. I sidste ende mener Ole Buhl Nielsen, at oplevelserne gør ham til en bedre præst. Det har givet ham en større forståelse, og gør ham endnu bedre til at hjælpe mennesker i nød.

- Jeg har snuset til den der fornemmelse af, at ens liv kan falde fra hinanden, uden man gør hverken fra eller til, siger han om de øjenåbnende oplevelser.

Selvom livet byder på prøvelser, bliver han aldrig udfordret i sin tro:

- Det kan godt være, jeg går i knæ, men gud er min klippe. Jeg tror man bliver en bedre præst af at komme igennem nogle ting i livet. Hvis bare man ikke mister troen, lyder det sognepræsten.