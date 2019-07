Fyns Politi modtog søndag morgen en besynderlig anmeldelse.

Anmeldelsen kom fra en kvinde klokken 08.20. Hun undrede sig over en bil, der kørte forbi hendes bopæl på Sødingevej i Ringe. Bilen manglede nemlig et dæk. Det forhindrede dog ikke bilen i at forsætte ned ad vejen. Anmelderen og hendes mand besluttede sig for at følge efter i deres egen bil, mens de anmeldte hændelsen til politiet.

Da politipatruljerne blev dirigeret frem til bilen, var der ingen i den. Det viste sig, at føreren af bilen og hans passager flygtede fra køretøjet og lagde sig ud i mark i håb om ikke at blive fundet af politiet.

Politiet anholdte føreren af bilen, der er en 21-årig mand fra Broby. Han fik taget en blodprøve under mistanke om spirituskørsel, og svaret på den prøve, vil han modtage om cirka 10 dage.