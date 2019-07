21-årig for retten: Anklaget for at lægge nøgenbilleder af sin kæreste på Facebook

Broby: En tiltalt 21-årig mand fra Broby-området mødte ikke frem, da retten i Svendborg behandlede en sag om blufærdighedskrænkelse, der ifølge anklageskriftet fandt sted i september 2018.

Manden er tiltalt for at have skaffet sig adgang til sin daværende kærestes Facebook-konto og i den forbindelse at have lagt nøgenbilleder og nøgenvideoer af hende på hendes private Facebook-væg.

I retten forklarede den unge kvinde, der bor på et bosted i Ringsted, at hun har kendt den tiltalte i et par år, men at de kun var kærester den ene dag, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Og hun havde ikke haft kontakt til ham siden.

En pædagog på bostedet sørgede for, at billederne ret hurtigt blev taget af Facebook-siden igen,

På spørgsmål fra den 21-åriges forsvarer afviste kvinden, at hun selv havde taget billederne.

- Jeg kunne aldrig finde på at tage sådan nogle billeder, forklarede hun.

Sagen blev udsat på grund af den tiltaltes fravær, og den bliver afsluttet den 28. august, hvor tiltalte vil blive anholdt for at sikre, at han møder op i retten.