20.000 kroner i støtte til Fester Aaby

Vester Aaby: Der var glæde i arrangørgruppen på musikarrangementet Fester Aaby, da Nordeafonden for nylig uddelte midler fra deres lokalpulje. Her blev Fester Aaby nemlig tilgodeset med 20.000 kroner.

- Det betyder rigtig meget for os. Vi laver jo det her arrangement udfra, at det skal være gratis for publikum. Så penge til musik, udstyr osv, der er vi afhængige af fonde, sponsorer samt overskuddet fra sidste års arrangement, siger Rikke Bang Sørensen.

Med de 20.000 i puljen er finansieringen af 2019-udgaven næsten i hus. Budgettet ligger på omkring 200.000 kroner.

Fester Aaby finder i år sted den 31. august. Musikprogrammet er endnu ikke afsløret. Men det varer ikke længe, inden navnene afsløres.

- Vi har valgt at trække det så lang tid som muligt, så vi ikke får booket de samme bands, som der spiller inde på Torvet i Faaborg. Men nu mangler vi bare lige den sidste underskrift, og så kan vi løfte sløret, siger Rikke Bang Sørensen.