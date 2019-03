2000 gymnaster på gulvet i Midtfyns Fritidscenter

Ringe: Søndag 17. marts holder 1. Hovedkreds/Midtfynske SG & I den årlige forårsopvisning i gymnastik i Midtfyns Fritidscenter i Ringe. Dagens program er i år stort og alsidigt med mange forskellige hold. Dagen begynder med fælles indmarch kl. 9 og kører uafbrudt frem til kl. 20.10. Hele programmet kan ses på foreningens hjemmeside hovedkreds.dk.

Når dagen er omme, har tæt på 2000 gymnaster fordelt på 35 hold været på gulvet.

Hvis man har brug for en lille pause fra opvisningerne vil der være mulighed for at søge ned i kælderen under fritidscentret, hvor man under kyndig vejledning kan prøve at skyde på 15 meter banerne.

Mange frivillige vil hele dagen være parat til at hjælpe gæster og aktive til rette, ligesom centerets café byder på diverse lækkerier, hvis sulten skulle melde sig.