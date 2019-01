Nr. Broby: En 20-årig mand fra Odense kom mandag ved 9.30-tiden kørende ad Odensevej i Nr. Broby i nordlig retning. I svinget ud for Vittinge mistede manden herredømmet over køretøjet, højre hjulpar skred ud i rabatten, og bilen drejede rundt og påkørte et vejtræ i modsatte vejbane.

Falck kom til stedet og fik ryddet kørebanen, og bilen blev kørt til en mekaniker.

Der skete ingen personskade ved uheldet, oplyser Fyns Politi.