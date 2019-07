16 nominerede afsløret: To midtfynske initiativer er nomineret til Den Fynske Kulturpris

Så er det igen blevet tid til, at Den Fynske Kulturpris skal uddeles. Dette års 16 nominerede har fornøjet, forført og fristet de fynske kulturbrugere med blandt andet nycirkus, opera og en festival for børn og unge. I år er der to nominerede fra Midtfyn.

Faaborg-Midtfyn: Det fynske udbud af kulturoplevelser er både mangfoldigt og nyskabende. Det står helt klart, når man lader sine øjne glide ned ad listen over nominerede til "Den Fynske Kulturpris 2019". Her findes kulturoplevelser, der strækker sig lige fra en slotsopera til en kosmisk cirkusvarieté. De 9 fynske medlemskommuner har i alt udvalgt 16 nominerede til Den Fynske Kulturpris, som i 2019 uddeles for 10. gang. I år er der to nominerede fra Faaborg-Midtfyn Kommune - begge på Midtfyn. Den første nominerede er den nye udstilling på Carl Nielsen barndomshjem. - Carl Nielsens barndomshjem i Nr. Lyndelse har gennemgået en renovering og åbnede dørene til en ny udstilling 30. april 2019. Meget af indretningen i huset er ført tilbage til dengang, Carl Nielsen og hans familie boede der, og ved hjælp af musik, lyde, dufte og spændende fortællinger via audiotguide formidles hjemmet som et "palads af sol og lys og glæde", står der i begrundelsen for nomineringen. Derudover er "Arki Kids Event" i Årslev, også blandt de nominerede til prisen. - En event for børn og unge afholdt på Polymeren 2. marts 2019. I kreative og rå rammer fik børn og unge mulighed for at arbejde med arkitektur og designprocesser på en masse forskellige måder og med mange forskellige digitale og analoge redskaber. Formålet var et udvikle deres evner inden for arkitektur og design, og samtidig fungerede eventen også som formidling af det længerevarende undervisningsforløb Ari Kids, hvor børn kan gå til arkitektur som fritidsaktivitet, står der i begrundelsen for nomineringen.

Et kæmpe skulderklap Sidste år vandt "Den Kulturelle Rygsæk", som dækker over skræddersyede undervisningsforløb i kunst og kultur til alle elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. En glad borgmester tog imod anerkendelsen og præmien på 50.000 kroner ved prisfesten. Glæden er ikke blevet mindre henover tiden. - At modtage "Den Fynske Kulturpris" har været et kæmpe skulderklap for den kultursatsning i skolen, vi har etableret i Faaborg-Midtfyn. Prisen er samtidig en anerkendelse af den høje kvalitet, folkene bag Den kulturelle rygsæk leverer. Det er vi utroligt stolte af, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S), i en pressemeddelelse fra Kulturregion Fyn og fortsætter: - Prisen har synliggjort, at alle børn og unge, der går i skole i Faaborg-Midtfyn, får helt unikke oplevelser med kunst og kultur, og at børn og unges egne erfaringer med kunst og kultur er en vigtig del af det, de skal have med sig fra skolen. - Vi har brugt præmiepengene for prisen til at holde to større, åbne events, hvor vi inviterede forældre, bedsteforældre, samarbejdspartnere og alle interesserede ind til et kig ned i Den kulturelle rygsæk, Her var både elever og kunstnere på scenen og leverede en stor oplevelse for de mange publikummer, lyder det til slut fra borgmester Hans Stavnsager.

En særlig kulturel oplevelse Den Fynske Kulturpris går til en kulturbegivenhed eller et værk af høj kunstnerisk eller kulturhistorisk kvalitet, der i årets løb har givet publikum en særlig oplevelse. De ni fynske kommuner, som er en del af Kulturregion Fyn, må hver nominere 1-2 kandidater. En fagjury skærer feltet af 16 nominerede ned til 5 finalister, inden Kulturregion Fyns politiske styregruppe på baggrund af fagjuryens anbefalinger udpeger årets vinder. Kulturregion Fyn afholder i år den festlige prisuddeling på Ærø-færgen den 14. november fra kl. 12-15.