15-årig fra Øhavsskolen i retten efter skoleslagsmål og racistiske udtalelser

En 15-årig dreng fra Øhavsskolen i Faaborg tiltalt for vold og racisme i forbindelse med et slagsmål i skolens aula. Offeret gik på samme skole og er anden etnisk herkomst end dansk.

Faaborg: Et skoleslagsmål med racistiske undertoner i Øhavsskolens aula i marts var onsdag for retten i Svendborg. Tiltalte var 15 år, og forurettede var en jævnaldrende dreng af anden etnisk oprindelse end dansk.

Det hele startede på skolens bibliotek, hvor den 15-årige mente at være blevet sparket af den forurettede. Han påstod samtidig, at forurettede råbte arabiske skældsord mod ham og en af hans venner. Forurettede mente til gengæld, at det var tiltalte, der både råbte skældsord (dog ikke på arabisk) og sparkede ham.

En lærer opdagede postyret og konfronterede dem.

- Jeg står lige ved siden af dem, da tiltalte sparker forurettede og rammer ham på knæet, forklarede hun i retten.

Kort tid efter hørte samme lærer racistiske tilråb fra blandt andet den 15-årige. Ifølge læreren var de rettet mod hende for provokationens skyld. Hun gjorde det klart for den 15-årige og vennen, at hun ikke ville finde sig i den slags udtalelser, hvorefter en af de to angiveligt sagde:

- Hvis Rasmus Paludan må, så må vi vel også.

Den 15-årige mente ikke, at han var kommet med racistiske udtalelser.

- Racisme er dumt. Jeg ville ikke sige sådan nogle ting, forklarede han i retten.

Dog indrømmede han, at han blandt sine venner kan finde på at komme med racistiske udtalelser, men altså aldrig direkte til personer af anden etnisk herkomst.