140 vinstokke skåret over ved jorden: Omstridt arkitekt udsat for massivt hærværk

Ukendte gerningsmænd har klippet hul i hegn og skåret 140 vinstokke over på vinmark på Øxenhaverne i Pejrup. Der er ødelagt for 60.000 kroner, vurderer ejer.

Pejrup: Det var et kedeligt syn, der mødte Uffe Black Nielsen, da han for nylig inspicerede sin vinmark på Øxenhaverne i Pejrup.

140 vinstokke var skåret over ved jorden, der var klippet hul to steder i dyrehegnet, som omkranser marken, og 30-40 træer var også klippet over ved jorden. Derudover var der skåret flænger i et plastikbeklædt skur.

Uffe Black Nielsen og hans makker John Skovlund venter på tilladelse til at opføre et såkaldt forstbotanisk videnscenter på sin ejendom på Øxenhaverne 10.

Det kræver en ændring af lokalplanen, og på baggrund af betænkeligheder fra naboer, der er skeptiske over for projektet, er der indkaldt til borgermøde om sagen den 28. februar.

Mens makkerparret venter på grønt lys til byggeprojektet, har de derfor plantet vinstokke på en del af arealet.

- Den slags kan jo tage lang tid, så det er tænkt som et hobbyprojekt, der kunne fylde tiden ud. Men det er jo ærgerligt at se den slags her, siger Uffe Black Nielsen med henvisning til hærværket.

Han bor selv i København og John Skovlund i Århus, og de er derfor ikke i Pejrup på daglig basis.

Hærværket er sket i perioden 12. januar klokken 13 til 3. februar klokken 9.30.

Uffe Black Nielsen vurderer, at ødelæggelserne løber op i omkring 60.000 kroner, når man regner indkøb, arbejdskraft osv. sammen.

- Jeg vil ikke gisne om, hvem der kan gøre den slags. Det er op til politiet at finde ud af, siger han og tilføjer:

- Vi planter igen og rejser os ved det træ, hvor vi er fældet. Vi er stadig ved godt mod.