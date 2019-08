Faaborg & Ringe: På mandag den 12. august klippes snoren til FGU - den helt nye forberedende grunduddannelse, der tager mod 132 elever i Faaborg-Midtfyn, 85 i Faaborg af dem i Faaborg, 47 i Ringe.

Med åbningen af den helt nye FGU har de unge nu tre ligeværdige veje efter grundskolen: Erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og FGU - den forberedende grunduddannelse.

- FGU er en helt ny uddannelse, som bliver det tredje spor for de unge. En ungdomsuddannelse for unge mellem 15 og 25 år, der har brug for at løfte sig i nogle faglige niveauer, socialt eller personligt. For de unge, som har brug for lidt mere tid, fordi de er i tvivl om, hvad de kan eller vil, og for de unge som har brug for en mere praksisnær måde at lære på, fortæller Ene Wolfsberg, forstander på FGU Syd- og Midtfyn i en pressemeddelelse.

Hun siger forklarer her, at FGU er en skræddersyet og fleksibel uddannelse, der vi understøtter lige præcis det, den enkelte unge har brug for, og hvor uddannelsen tilpasses efter den enkelte unges behov og interesser.

- Vi er vært for den unges fremtid, hjælper dem med at finde deres vej - så FGU'en forbereder de unge til det videre liv, til en HF, en erhvervsuddannelse eller et job, fortsætter hun.