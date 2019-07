120 børn fik en aktiv start på sommerferien: Fuldt hus til Fyns største gymnastikskole

Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening meldte endnu en gang fuldt hus, da 120 gymnastikglade børn fra 0.-4. klasse deltog i tre dages gymnastikskole med fart over feltet.

Årslev-Sdr. Nærå: I uge 27 fik 120 børn en aktiv start på sommerferien til Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforenings gymnastikskole. For ottende år i træk kunne gymnastikforeningen melde alt udsolgt til den populære gymnastikskole, der med sine 120 gymnaster er den absolut største på Fyn i DGI-regi. - I løbet af de otte år, vi har afholdt gymnastikskole, har vi været fuldt booket alle årene. Jeg tror noget af det, der gør vores gymnastikskole så populær, er, at vi i området har et godt netværk blandt forældre og instruktører, og hvor de mindste børn også kan spejle sig i de ældre gymnaster, fortæller Heidi Pedersen, der er tovholder på gymnastikskolen i Årslev, i en pressemeddelelse.

For Heidi Pedersen er gymnastikskolen blevet et hjertebarn, som hun sammen med en flok andre frivillige bruger mange timer på at planlægge og afvikle. PR-foto

Alle kan deltage I løbet af de tre dage, som gymnastikskolen varer, får gymnasterne stiftet bekendtskab med både spring, rytme og forskellige legeaktiviteter - og børnene kan deltage lige meget om de er erfarne gymnaster eller prøver det for første gang: - Vi har valgt et enkelt men stærkt koncept, som hver dag består af tre moduler, hvor hovedfokus selvfølgelig ligger på gymnastikken - det er jo derfor, de har tilmeldt sig, siger Heidi Pedersen og fortsætter: - Mange af børnene kommer igen år efter år. Det er blevet en fast tradition, og de kan se frem til et program, som er genkendeligt, og som de er trygge ved. Når de bliver for gamle til at deltage, ser vi da også, at flere af gymnasterne glider over i rollen som hjælpeinstruktører.

Et hjertebarn At flere går videre som hjælpeinstruktører er blandt andet noget af det, der er motivationen for Heidi Pedersen, der sammen med en stor gruppe frivillige bruger mange timer på planlægningen og afviklingen af gymnastikskolen. - Gymnastikskolen er jo mit hjertebarn. Og ja, jeg bruger mange timer på det, men det opvejes fuldt ud af at se, hvordan de unge vokser med opgaven og får blod på tanden til at undervise. Samtidig er det også det hele værd at opleve børnenes gåpåmod og deres glæde ved at lære en ny serie eller et nyt spring, som de måske ikke troede, de kunne - og sidst men ikke mindst er det fedt at se forældrenes stolte smil til opvisningen om fredagen, siger Heidi Pedersen.