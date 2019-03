12-årige Hannibal Skødebjerg Skov kommer helskindet fra den ene ende til den anden uden at falde. Han er taget fra Korinth til Polymeren i Årslev lørdag formiddag for at prøve kræfter med et skateboard.

Hannibal Skødebjerg Skov (i midten) har kun prøvet at køre på skateboard et par gange før, så det er om at holde tungen lige i munden, når instruktørerne fra Batiste Co. forklarer. Foto: Sugi Thiru

Undervisning til nybegynderne

Hannibal Skødebjerg Skov har prøvet at stå på skateboard et par gange før, men er stadig nybegynder, så han er glad for arrangementet, hvor Batiste Co. underviser nybegynderne, så de kommer godt fra start.

Allerede i løbnet af de første ti minutter har nybegynderne lært deres første trick - et flip, hvor skateboardet starter med at vende på hovedet på ens fødder, og så hopper man op og flipper boarded, så man ender med at stå oven på det.

- Det er rigtigt sjovt at skate. Jeg har skatet lidt før. Det er mega svært, så man skal øve sig meget, siger Hannibal Skødebjerg Skov, der går i 6. klasse på Hjemly Friskole i Hillerslev.

Derfor er han meget glad for, der er et sted i Årslev, med gode skate-rammer.

- Det er fedt med sådan en hal her, det er meget dejligt med et sted at skate, siger han.

I løbet af kort tid kommer der flere og flere skatere til, og hurtigt lyder larmen fra de rullende og hoppende hjul så voldsomt, at man nærmest skulle tro, der var udbrudt krig i Årslev og bomberne regnede ned over byen. De mange smil vidner dog om, at her er der ingen fare på færde - måske lige bortset fra risikoen for et par blå mærker og forstuvede led.