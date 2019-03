11-årige Lauritz Phillip: - Det er hyggeligt at samle affald med farmor

Vester Hæsinge: 11-årige Lauritz Phillip er stået tidlig op lørdag morgen for at samle affald sammen med sin 71-årige farmor, Ulla Phillip, i Vester Hæsinge. I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling har Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd nemlig arrangeret affaldsindsamling fra 9-11.30 med udgang fra X-huset.

Men det gør slet ikke noget, at Lauritz Phillip skal stå tidligt op, for der er nemlig dømt kvalitetstid for alle pengene og det går ovenikøbet til et godt formål.

- Jeg har meldt mig til, fordi det er sammen med farmor, og så er det godt for miljøet. Det er hyggeligt at gå og samle affald sammen med farmor, siger Lauritz Phillip, der går i 5. klasse på Hjemly Friskole i Hillerslev.

Farmor Ulla synes også, det er hyggeligt at have sit barnebarn med til Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamling, en tradition de har bibeholdt i flere år nu - og så er det vigtigt, at få ryddet op i naturen.

- Jeg vil gerne hjælpe med at holde byen ren. Jeg synes egentligt ikke, at der er så meget affald i byen. Vi er gode til at tage skrald med, når vi går ture - det gør jeg i hvert fald, siger 71-årige Ulla Phillip.

Selvom Ulla Phillip mener, at der ikke er så meget affald i byen, går der alligevel ikke mere end 10 minutter, før affaldssækken er halvt fyldt med affald, så lørdagens affaldsindsamling er givet godt ud alligevel.