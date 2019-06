100-års fødselsdag: Kom til kaffebord i kælderen

Ringe: Danmarks almene boliger fylder 100 år i år, og det markeres mange steder. Også i Ringe, hvor man inviterer til kaffe og kage i kælderen til Vesterparken 8 lørdag 15. juni klokken 14.30 til 16.30.

- I Ringe bliver vi kaldt for "Minivolsmose". Vi synes selv, at denne benævnelse ikke passer til vores område. Jeg ved godt, at vi har beboere fra Myanmar og Syrien. Men ingen af dem er kriminelle eller gør området utrygt. Men selvfølgelig giver forskellige kulturer og sprog nogle udfordringer. Men vi håber, at folk fra Ringe og omegn vil komme og se, hvem vi er og få en snak med os, skriver Henriette Reenberg fra Ringe i en pressemeddelelse. /cak