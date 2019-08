10 ting du skal opleve på Brahetrolleborg Game Fair

Brahetrolleborg Game Fair er et overflødighedshorn af oplevelser og sanseindtryk fordelt på 150 hektar. Her er et lille inspirationskatalog. Der er gratis at overvære de forskellige events, når han har købt sin entrebillet. Se det fulde program på www.btgf.dk

Foredrag og skydedemo med Geroge Digweed Engelske George Digweed, en af verdens dygtigste lerdueskytter. Han har nu vundet 26 verdenstitler (13 Sporting, 11 Fitasc og 2 Compak), 19 europæiske titler (15 Fitasc og 4 Compak), 4 European Compak titler og 12 World Cups. Skydebanerne lørdag kl. 10.30 og 15. Søndag kl. 9.30 og 12.15.

Undervandsjagt med Morten Villadsen Morten Rosenvold Villadsen er danmarksmester og forfatter til bøger om undervandsjagt og fridykning og vil guide alle der ønsker det til at komme godt i gang med at fange de første fisk. Foredrags- og auktionshallen søndag kl. 9.15.

Storvildtjægeren Natasha Illum Berg Natasha Illum Berg er professionel storvildtsjæger. Hendes foredrag er en historie, der handler om at føle sig fri og uden rædsel i naturen, men også altid fri i sjælen, på trods af store modgange. Mulighed for bogsignering. Foredrags og auktionsahllen, lørdag kl. 12.30.

Flemming Sangaard - Alene i Vildmarken Kunne du forestille dig at overleve 60 dage alene i den barske norske natur? Hvor fiskeøjne, skæl og regnorme står på menuen. Det gjorde Flemming Sanggard - vinderen af ''Alene i vildmarken'' 2019. Foredrags- og auktionshallen søndag kl. 15.30.

Horsebach Arhcery Den danske landsforening for beredne bueskytter, Horseback Archery Denmark viser imponerende evner når de skyder med bue og pil i fuld galop. Tribune lørdag kl. 10.15 og 13.30, søndag kl. 13.15.

Rovfugleshow Samsø Falkecenter når de afholder rovfugleshow med fire forskellige typer fulge, der viser jagteknikker. Tribune lørdag kl. 11 og kl. 15.20, søndag kl. 10.15 og 12.30

Trickskytten Raniero Testa 13 lerduer på KUN 1,6 sekunder. Det er en verdensrekord sat af Raniero Testa. Den italienske mesterskytte kan opleves på skydebanerne lørdag kl. 11.10 og 15.40, samt søndag kl. 10.10 og 12.55.

Foredrag med bueskytten Lars Andersen Danmarks helt egen Robin Hood, Lars Andersen er set på youtube 51 mio. gange Han fortæller om sit liv med bueskydning og om at være bueskyttelærer i Hollywood-produktioner. Foredrags og auktionshallen, lørdag kl. 9.15.

Talk med Gordon P. Henriksen Er de danske bestande af skarv og sæl blevet for store? Det får med bud på i en paneldebat styret af radio- og tv-vært Gordon P. Henriksen og hans gæster Kaare Manniche Ebert, biolog - Danmarks Sportsfiskerforbund. Sebastian Klein, tv-vært og naturelsker, Claus Lindh Christensen, formand - Danmarks Jægerforbund samt Pernille Lydolph, Destination Bornholm. Foredrags og auktionshallen, lørdag kl. 11.20.