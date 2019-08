- Tak til min nabo for al hans hjælp

Millinge: Denne måneds buket går til Erik Jørgensen, Egemosevej 16 i Millinge. Han har sammen med sin kone, Vibeke, boet i huset i 43 år, og det er deres nabo i nummer 14, Jette Wilms, der har indstillet ham til månedens buket.

- Jeg er lige blevet alene, og da jeg ikke kan færdes uden rollator, er det fantastisk at blive mødt med en hjælpsomhed uden lige af min nabo. Det er lige fra at køre for mig, handle, ordne haven m.m. Jeg er tilflytter fra Storkøbenhavn for 15 år siden, hvor man dårligt nok kender naboen. Sådan er det ikke på Fyn, hvilket gør, at jeg er glad for at bo her. Jeg vil gerne glæde min nabo med en buket for at sige tak for al hans hjælp, skriver Jette Wilms i sin indstilling.

For Erik Jørgensen er det noget helt naturligt, at man selvfølgelig hjælper sin nabo, når hun har brug for det.

- Vi har får hendes avis, og det er tit, hun skriver små beskeder på avisen. Jeg har slået græs for dem i mange år, og efter hendes mand døde i foråret, har vi ordnet hendes have. Og når jeg skal ud og handle, spørger jeg altid, om hun skal have noget med, fortæller Erik Jørgensen.

Han er også jævnligt chauffør for Jette Wilms, og det var han også den dag i foråret, da hendes mand døde på grund af sygdom.

- Da jeg kørte Jette ind på sygehuset, var hendes mand stadig i live. Da jeg kørte hende hjem, var han død. Han døde, mens vi var derinde, så det var en dag med mange følelser, hvor jeg var meget tæt på, fortæller Erik Jørgensen.

Da han fik at vide, at han skulle ind til Faaborg og modtage blomster, sagde han:

- Jamen så skal jeg næsten have min kone med, for hun har også en finger med i spillet.

- Ja, det er jo mig, der låner ham ud, når han skal hjælpe naboen, smiler Vibeke Jørgensen.

Så nu er de altså to, der i den kommende tid kan nyde den flotte buket fra Westergård Blomster.

Erik Jørgensen, 67 år, er gået på pension. Han har tidligere arbejdet 20 år for Svanninge Skovservice og stod oprindelig i lære i brugsen i Millinge.

Vibeke Jørgensen, 65 år, arbejder stadig som sygehjælper på plejehjemmet Steensvang i Faldsled.

De har en søn på 38 og en datter på 43 samt fire børnebørn.