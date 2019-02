- Der er ikke nogen forkerte trin, det er bare om at danse derudaf

Zumba er en sjov og effektiv form for træning, hvor man kan danse sig i form. Der er ikke nogen forbudte trin, når Dorte Risum står for zumba-holdet i Årslev Fitness mandag aften.

Årslev: Hede latinrytmer og sved i lange baner møder en, når man træder ind i Årslev Fitness mandag fra klokken 18-19 - der er zumba-holdet nemlig i fuld gang med at danse kalorier af, under kyndig ledelse fra dyrlægen Dorte Risum fra Højby.

- Det er sjovt, man sveder, har en fest og brænder kalorier af, uden man bemærker det. Jeg går altid herfra med et smil. Der er ikke nogle forkerte trin, man kan ikke gøre det forkert - det handler bare om at danse derudaf, siger Dorte Risum, der har været zumba-instruktør i fire år.

Alle er velkomne på holdet, hvor den yngste er 17 og den ældste er +70.

- Folk skal bare komme og prøve det. Gennemsnittet er nok 30-40 år, oplyser Dorte Risum.

Hvis man ikke kan danse om mandagen, er der også zumba hos Årslev Fitness om onsdagen fra klokken 18-19, hvor en anden instruktør kører et hold.

- Man kan bare dukke op - man behøver heller ikke være medlem. Det koster 40 kroner, og så kan man købe et 10-turs klippekort til 350 kroner eller et 20-turs for 600 kroner, tilføjer hun.