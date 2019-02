Kasper Andersen kan fra Yoyos nye domicil i Tietgenbyen kigge over på Facebooks datacenter, der er ved at blive bygget. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Ambitionen var, at stifterne af Yoyo Global Freight skulle kunne leve af det, da de startede i et kælderlokale. På 10 år er det gået langt bedre end planlagt med nybygget domicil til 30 millioner kroner, 50 ansatte, 100 mio. kr. i omsætning og afdelinger i Norge og USA.

- Hvis du havde spurgt mig dengang, så havde jeg nok solgt den for det her. 35-årige Kasper Andersen kigger ud gennem glaspartiet fra førstesalen i hovedkontoret hos Yoyo Global Freight. På den anden side af vejen i Tietgenbyen har Facebooks voksende datacenter taget en god bid af udsigten. Den amerikanske gigant tænder først for serverne om et års tid. Kasper Andersen og hans partner Launy S. Kristensen i fragtfirmaet rykkede ind i juni sammen med de godt 30 ansatte i Odense-afdelingen af firmaet, som udover ansatte i København og Aalborg også har afdelinger i Stavanger i Norge og i New York på den amerikanske østkyst. Mens mange af de andre firmaer i erhvervsområdet bor til leje, så har de to speditører valgt selv at opføre firmaets nye hovedkvarter ligesom den amerikanske gigant på den anden side af gaden.

Kasper Andersen har store ambtioner for den fortsatte vækst i Yoyo Global Freight, som er vokset konstant gennem de seneste fem år. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Meget stor investering Hvor datacentret løber op i milliarder af byggekroner, så er investeringen på 30 millioner kroner på den modsatte side af gaden måske umiddelbart mere beskeden, men alligevel endnu større for de to stiftere. - Det er klart en meget stor investering for os og noget, vi har tænkt meget over. Det kan hurtigt blive en økonomisk klods om benet på os, som vi kan få brug for at komme fri af, siger Kasper Andersen om de mange millioner, som nu er bundet op i mursten. Alligevel valgte makkerparret at investere i bygningen frem for at leje - de kunne simpelthen ikke finde de egnede lokaler til en konkurrencedygtig pris. Og hvis de skulle få brug for likviderne - eksempelvis for at gennemføre et opkøb, som de gjorde i efteråret med firmaet Trans-Air Danmark - så er aftalen på plads. - Så sælger vi bygningen og lejer os ind, det har vi en klar aftale om, fortæller Kasper Andersen.

Yoyo har bygget nyt domicil i Tietgenbyen til 30 millioner kroner lige over for Facebooks nye datacenter. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Fra kælderfirma til 100 millioner Et domicil med et prisskilt på 30 millioner kroner lå ikke lige i kortene for 10 år siden. I efteråret 2009 startede Launy S. Kristensen fragtfirmaet, og kort tid efter kom en partner med i skikkelse af Kristensens tidligere kollega i Blue Water Shipping, Kasper Andersen. - Vi ville levere høj kvalitet og høj service til kunderne. Det skulle være noget, vi kunne leve af, men ikke noget ekstravagant. Det var vores udgangspunkt, fortsætter Kasper Andersen. Konceptet viste sig at holde til mere det. I dag bor firmaet ikke alene dør om dør med det kommende datacenter, men også med firmaer som Blue Shipping, Danske Fragtmænd, GLS og andre fragtfirmaer i erhvervsområdet. Allerede i 2017 nåede Yoyo Global Freight over 100 millioner kroner i omsætning, antallet af ansatte er på 50, og der er etableret afdelinger i udlandet, som er det afgørende marked for firmaet, der har opnået flere vækstpriser. Sorte Gazeller (fra dagbladets Børsens årlige vækstkonkurrence) for fem år i træk står til skue på disken ved receptionen i det nye hovedkontor. Alene i årene fra 2013 til 2018 blev firmaets omsætning nidoblet. Det skyldtes ikke mindst de udenlandske markeder, som er afgørende for en dansk fragt- og speditør-spiller. I hvert fald hvis man går efter væksten. - Vi kunne godt vælge at blive på samme niveau, men så risikerer man at blive overhalet indenom. Det er derfor, vi fortsat vil vokse, som vi gør, siger han.

Kasper Andersen er god til at holde på medarbejderne. Kun én ansat har forladt firmaet gennem de seneste fem år. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Øst og vest i USA Væksten skal ske i udlandet. I Danmark er konkurrencen hård og priserne presset i bund. Det har bl.a. stor betydning for konkurrencen, at et af verdens største fragtfirmaer, danske DSV, sidder tungt på hjemmemarkedet. Så ambitionen er at søge væksten i udlandet, mens hovedkontoret og udgangspunktet skal være dansk, uddyber Kasper Andersen. I 2015 åbnede Yoyo Globalt Freight kontoret i Stavanger og i 2017 kom den amerikanske østkyst også på kortet, men der er endnu større potentiale på det amerikanske marked, hvor der er fire timers forskel på øst og vest-kysten. - Launy er i USA, hvor han er i fuld gang med at opbygge vores amerikanske marked. Han var i USA 60 procent af sin arbejdstid sidste år.

Nye store ambitioner De to stiftere er i fuld gang med at lægge sidste hånd på en ny ambitiøs strategiplan frem mod 2021 - hvor et mål bl.a. er at øge antallet af ansatte til 100. - Men væksten skal følge med, og der har vi meget ambitiøse vækstmål. Hvorfor være 100 ansatte i stedet for 50, hvis du ikke også øger omsætningen tilsvarende, siger han. Heldigvis har de historikken på plads, understreger han og peger på den meget ambitiøse vækstplan, firmaet lancerede for de dengang syv ansatte i 2013. - Dengang havde vi en omsætning på 12-13 millioner kroner. Vi gik efter 100 millioner i løbet af de næste fem år, hvilket de selvfølgelig blev noget overraskede over, men vi klarede det. Og den rejse kan vi bruge ikke mindst internt, når vi præsenterer den næste plan, siger han. Faktisk nåede fragtfirmaet allerede målet om 100 millioner kroner i omsætning efter fire år. - Hvor store vores ambitioner er, kan jeg ikke løfte sløret for endnu, for vores ansatte skal se det først, men det bliver ambitiøst, siger Kasper Andersen.