Workshop til gavn for billerne: Byg dit eget insekthotel

Svendborg: Bier, biller og andre insekter forsvinder omkring os, men vi kan blive bedre til at invitere dem ind i haverne. Bente Hovendal fra Wood 'n' Wonder og Allan Juhl fra Allan Juhl Design i Svendborg inviterer til kreativ workshop weekenden den 30. og 31. marts, hvor du kan lære at bygge dit eget insekthotel.

Et insekthotel laves af naturmaterialer og fungerer på samme måde som en fuglekasse, så havens insekter kan få et sted og bo. På workshoppen lærer du at skrue, bore, save, slibe og stemme til.

Arrangementet varer fra klokken 9 til 16, og du bestemmer selv om du vil være med lørdag, søndag eller begge dage. Der er plads til 15 voksne deltagere på workshoppen og koster 595 kroner per dag. Tilmelding sendes til bentehovendal@woodnwonder.com. /HETJA