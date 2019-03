Sammenlægningen af det privatejede danske høreapparatselskab Widex og kapitalfondejede Sivantos er gennemført.

Fremover vil koncernen gå under navnet WS Audiology, oplyser selskaberne i en pressemeddelelse fredag.

Det danske selskabs administrerende direktør, Jørgen Jensen, fortsætter som topchef for den samlede forretning.

- I dag markerer begyndelsen på en ny, stor rejse. To pionerer går sammen med en klar ambition:

- At øge adgangen til høreapparater til millioner af mennesker med hørenedsættelser verden over, skriver Jørgen Jensen i en pressemeddelelse.

Det sammenlagte selskab vil have en omsætning på over 1,7 milliarder euro og mere end 10.000 medarbejdere på verdensplan.

Fusionen mellem de to selskaber blev offentliggjort i maj sidste år. Selve godkendelsen har dog ikke kørt helt på skinner.

I oktober valgte de to selskaber at trække ansøgningen til EU-Kommissionen tilbage. Det skete uden nærmere begrundelse. En ny blev sendt ind i starten af januar og blev godkendt i februar.

Sivantos udspringer fra tyske Siemens, men har i dag hovedkontor i Singapore.

Den fusionerede virksomhed vil blive ejet af kapitalfonden EQT, der ejer Sivantos, og Tøpholm- og Westermann-familierne, der ejer Widex . Sidstnævnte er den største aktioner i det fusionerede selskab.

De to selskaber har haft behov for at fusionere, da markedet for høreapparatproducenter er domineret af få, store aktører. Derfor har der været brug for at få en kritisk masse for at konkurrere.

Blandt verdens største producenter af høreapparater er danske GN Store Nord og WDH's Oticon.