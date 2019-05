Weldeab og Sari er glade for at have fået et rigtigt job

- Jeg fik lært dansk og taget 9. klasse på VUC og kom så til Sønderborg for at lære it. Jeg er ikke færdig, men jeg manglede penge, så derfor tog jeg arbejdet på Danish Crown. Så kan jeg studere om dagen og arbejde om aftenen. Jeg har ikke så meget fritid, men jeg var med i Tønder Løbeklub, da jeg boede i Tønder, og jeg motionerer stadig. Jeg har sparet op til et kørekort, som jeg lige har taget. Det var hårdt. Det var det også at lære dansk. Udtalen er svær. Jeg forstår godt danskerne, men de forstår ikke altid mig, siger Weldeab med et lille smil.

De har ingen familier i Danmark, bor begge i Sønderborg og har begge fundet fodfæste i det lille land uden høje bjerge som ufaglærte på aftenholdet på Danish Crowns slagteri i Blans. Forud er gået nogle år med at lære dansk og at finde sig til rette i et fremmedartet samfund.

BLANS: Det er tydeligt, at ingen af dem har lyst til at tale om tiden før, de kom til Danmark.

Der er flere end 30 nationaliteter blandt de omkring 1100 ansatte på Danish Crown i Blans. De fleste udlændinge er pendlere fra Tyskland, mens polakkerne er den næststørste udenlandske gruppe på fabrikken, der generelt har svært ved at skaffe ufaglært arbejdskraft. Blandt andet derfor forsøger man som en slags hjælp til selvhjælp at oplære og indsluse flygtninge og kontanthjælpsmodtagere.

- Jeg snakker meget med de andre på arbejdet og laver sjov, når der er mulighed for det. Vi kan sommetider godt snakke sammen ved båndet. Jeg har læst lidt til civilingeniør i Syrien, men vil måske blive ved med at arbejde her, siger Sari.

- Jeg boede så to år i asylcentret i Sønderborg, hvor jeg ikke måtte arbejde. Jeg fik opholdstilladelse i 2017, og så startede mit liv. Jeg kom på sprogskole i seks måneder og lærte dansk. Jeg arbejdede med it i Syrien, men kom i praktik på Danish Crown og fik så et rigtigt job, som jeg er meget glad for.

De fleste hænger på

Kaj Iversen fra Integrationscentret, som er en del af Jobcentret i Sønderborg Kommune, er mentor for de to flygtninge, der nu som 70 andre i samme situation i løbet af tre år er blevet indsluset som ufaglært arbejdskraft hos Danish Crown.

Han har siddet og lyttet til de to mænds fortællinger:

- Begge har gjort det godt. De har begge ønsket at blive opkvalificeret, og man mærkede med det samme, at de gerne ville ud og have et arbejde. De var supermotiverede.

- Vi er tre i Integrationscentret, der arbejder med at få folk i arbejde, og vi mærker heldigvis, at de fleste hænger på. Vi har et par hold på Danish Crown om året. På slagteriet sørger man for at sætte de nye sammen på en linje til at begynde med, og bagefter spredes de så ud på flere linjer, fortæller Kaj Iversen og fortsætter:

- De har jo brug for stabilitet. De mærker, at der bliver taget godt imod dem, og at alle bliver behandlet ens. Og at alle får den samme løn. Det går de rigtig meget op i. Når de er her i praktik, får de kun integrationsydelse.

- Og de får så også at vide, at hvis de passer deres arbejde, kan de blive her meget længe. Selvfølgelig er der ligesom hos danske ansatte også nogle, der har for meget fravær, og så får de at vide, hvad det betyder, hvis de ryger ud. Så bliver de sendt ud i praktik om mandagen, for sådan er reglerne, siger Kaj Iversen, der medgiver, at Sønderborg Kommune er i en gunstig situation med at kunne indsluse ufaglærte flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet i forhold til de andre sønderjyske kommuner, fordi behovet er så stort hos Danish Crown.

- Vi samarbejder derfor også med Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner, som så betaler os for at opkvalificere, siger han.