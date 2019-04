Kina og USA udveksler nye toldsatser. EU og Storbritannien skilles måske uden en aftale om fremtiden. Der er rigeligt med rynker i panden på Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Tirsdag nedjusterede WTO på ny sine forventninger til den globale handel i 2019.

Tidligere har WTO håbet på 3,7 procents vækst i 2019. Men i stedet tror WTO nu på 2,6 procents vækst. Det vil betyde, at verdenshandlen vokser mindre end i 2018.

En af årsagerne til skepsissen er en svag slutning på 2018, hvor der blev handlet 0,3 procent mindre end kvartalet før.

Ifølge generaldirektør i WTO Roberto Azevedo er det særligt USA og Kinas strid, der bider.

- Handlen mellem Kina og USA står for omkring tre procent af al verdenshandlen. Handel med biler udgør omkring otte procent af global handel.

- Så man kan forestille sig, at effekten af toldsatser på biler får en endnu større påvirkning end handelskonflikten mellem USA og Kina, siger han.

Verdenshandlen kan få endnu et gok i nødden, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. I så fald vil handlen på tværs af grænser miste op til endnu et procentpoint.

Mens verdens største økonomier slås med toldsatser og handelsaftaler, er der stadig liv i handlen for såkaldte udviklingslande. Her forventes væksten i eksport at tage til og ikke bremse op som i resten af verden.