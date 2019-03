Volvo indfører hastighedsbegrænsning på alle nye modeller fra 2020.

Det bliver derfor ikke muligt at køre over 180 km/t i en ny Volvo fra næste år, oplyser bilproducenten i en pressemeddelelse.

I mange år har tyske bilproducenter haft en gentlemanaftale om, at deres biler er blevet elektronisk begrænset til 250 km/t, og Volvo går nu endnu videre.

Beslutningen kommer som led i det kinesiskejede bilmærkes strategi om, at ingen mennesker skal miste livet eller komme alvorligt til skade i en ny Volvo fra 2020.

Og her er hastigheden selvsagt central, når det kommer til alvorligheden af ulykker på vejene.

- Vi vil gerne starte en samtale om, hvorvidt bilproducenter har ret til, eller måske endda en forpligtelse til, at installere teknologi i deres biler, som ændrer chaufførens opførsel.

- Dette for at tackle for eksempel hastighedsforseelser, spritkørsel eller uopmærksomhed, udtaler Håkan Samuelsson, direktør for Volvos personbiler, i pressemeddelelsen.

Bilister er generelt dårlige til at forstå farerne ved at køre for hurtigt, mener Jan Ivarsson, der er en af Volvos sikkerhedseksperter.

- Vi mennesker forstår alle farerne ved slanger, edderkopper og højder. Men når det kommer til hastighed, forstår vi knap så meget. Folk kører ofte for stærkt til den givne situation.

- De er også dårlige til at tilpasse hastigheden til situationen og deres egne evner bag rattet. Vi er nødt til at støtte en bedre opførsel i trafikken og hjælpe folk med at forstå, at det er farligt at køre for stærkt, siger han.

Volvo vil senere i marts præsentere forslag til, hvordan de vil tackle problemerne med både spritkørsel og uopmærksomhed, står der i pressemeddelelsen.