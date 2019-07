Volvo tilbagekalder en halv million biler: 6500 i Danmark

- Men som med alt andet er det sådan, at opdager man en mislugt fra motorrummet, skal man stoppe bilen og kontakte Volvo-assistance, siger Jan Larsen.

Det er Skat, som sender brevene, da det er ulovligt for Volvo at ligge inde med oplysninger om, hvem der ejer bilerne.

- Der kommer til at ske en lille ombygning af bilen, og så kommer der en softwareopdatering, og det skal bilejerne selvfølgelig ikke betale for. Så er alt godt og trygt igen.

Her fremgår det, at bilejerne skal kontakte en lokal Volvo-forhandler og aftale tid til eftersyn og softwareopdatering.

Volvo tilbagekalder 6500 biler i Danmark, efter at der i udlandet har været tilfælde, hvor der er opstået brand ved motoren.

Volvo har valgt at tilbagekalde mere end en halv million biler på globalt plan, da der er en risiko for, at der kan opstå en mindre brand i motorrummet. Det gælder toliters fircylindret dieselmotorer produceret mellem år 2014 og 2019. De 6500 berørte danske bilejere modtager brev fra Skat om sagen. (Arkivfoto).