Voksede sig stærk i Odense: Svensk robotfirma får EU-støtte i hånden

Svensk trio flyttede til Odense for at blive del af robotklyngen med sin robothandske - Tendo har fortsat kontor i Odense, men hovedkontoret er flyttet hjem til Lund. Tendo er ligesom Smooth Robotics fra den fynske robotklynge kommet med i EU-robotprogrammet Robot Union.

En svensk trio stod bag den første udenlandske indflytter i den fynske robotklynge startuphub for nye robotvirksomheder, da de tilbage i 2016 rykkede ind i Odense Robotics Startup Hub.

Nu er robotvirksomheden med den svensk/fynske baggrund blevet del af top 10 over de mest lovende europæiske robotvirksomheder i EU-programmet Robot Union.

Sofie Woge, Robin Gustafsson og Pontus Renmarker rykkede i 2016 til Fyn med deres robothandske til gigtpersoner og andre med nedsatte kræfter i fingrene. Siden har Tendo selv fået godt fat i væksten, tiltrukket investorer og skabt masser af interesse.

De er flyttet ud af robothubben i Forskerparken, men har nu fået en af de 10 eftertragtede pladser i EU-programmet Robot Union sammen med bl.a. Smooth Robotics, som er vokset ud af den fynske robotklynge. Tendo får dermed en direkte finansiering for ialt 120.000 euro og mulighed for yderligere 70.000 euro til eksperthjælp og konsulentbistand af forskellig slags inden for det kommende år.

Tendo er dog ikke bare flyttet ud af Forskerparken, men har også flyttet sit hovedkontor hjem til Sverige igen. Der er de flyttet ind i iværksættermiljøet Ideon Innovation i Lund, men har dog bevaret et kontor i Odense, fortæller virksomhedens danske udvikler Joe Sarawut Nielsen.

- De 30.000 euro, som vi i første omgang får, skal bruges til at tage det sidste skridt i udviklingen af det, vi kalder vores demo-version, som er den handske vi forventer at bruge til tests med brugere og til fremvisning for potentielle distributions- og produktionspartnere, fortæller han.

- Demo-versionen af handsken kommer til at være tæt på den færdige version og kommer til at være sidste skridt, før vi kan raffinere den til et endeligt produkt, som er klar til markedet. Med hjælpen fra Robot Union kan vi nu få et ekstra boost til vores udvikling, siger han.